West Pharmaceutical augmente après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux West Pharmaceutical Services WST.N augmentent de 7,2 % à 297 $ avant bourse

** WST augmente ses prévisions de BPA ajusté pour l'année entière à 7,06-7,11 $ contre 6,65-6,85 $

** La société relève ses prévisions de ventes à 3,06-3,07 milliards de dollars, contre 3,04-3,06 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,96 $ pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,68 $ pour les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de WST de 804,6 millions de dollars dépassent les attentes de Wall Street de 787,9 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~15% depuis le début de l'année