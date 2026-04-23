West Pharma revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de la forte demande d'équipements médicaux

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(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et de commentaires de l'entreprise aux paragraphes 9 et 10) par Siddhi Mahatole et Kunal Das

West Pharmaceutical WST.N a battu jeudi les estimations de résultats trimestriels et a relevé sesprévisions de bénéfices et de revenus annuels, en pariant sur une forte demande pour ses propres produits qui comprennent des seringues et des cartouches pour les médicaments injectables.

Les résultats optimistes ont fait grimper les actions de 15,2 % dans les échanges de la matinée.

Les fabricants d'équipements médicaux tels que West Pharma ont bénéficié de l'augmentation de la demande pour les injections àsuccès contre le diabète et l'obésité de Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

West Pharma fabrique des composants tels que des bouchons, des pistons et des systèmes d'administration utilisés pour conditionner et administrer des vaccins, des produits biologiques et d'autres médicaments injectables.

Mais les investisseurs se sont récemment inquiétés de savoir si le lancement des médicaments oraux contre l'obésité pourrait réduire la demande de thérapies injectables et freiner la croissance de West Pharma.

"Nous pensions qu'il faudrait un résultat important pour que les investisseurs passent outre, et c'est exactement ce que West a fait", a déclaré Daniel Markowitz, analyste chez Evercore ISI.

West prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 8,40 et 8,75 dollars, contre une prévision antérieure de 7,85 à 8,20 dollars.

Les analystes s'attendaient à 8,01 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a pris en compte la hausse des prix du pétrole et des matières premières dans ses prévisions et prend des mesures pour atténuer ces pressions, a déclaré le directeur financier Bob McMahon.

West s'attend à ce que l'impact net de la hausse des prix soit de l'ordre de quelques millions de dollars, a déclaré M. McMahon, ajoutant que les opérations et la chaîne d'approvisionnement de la société n'ont pas été affectées.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,13 dollars, supérieur à l'estimation des analystes qui était de 1,68 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté pour atteindre 844,9 millions de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de 780 millions de dollars.

West prévoit un chiffre d'affaires de 830 à 850 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 818,5 millions de dollars.

Elle prévoit pour 2026 des ventes comprises entre 3,29 milliards et 3,35 milliards de dollars, contre 3,215 milliards et 3,275 milliards de dollars précédemment.