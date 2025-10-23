West Pharma revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour ses composants médicamenteux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements médicaux West Pharmaceutical WST.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, en misant sur une forte demande pour ses composants utilisés dans les médicaments GLP-1 pour la perte de poids et le diabète.

L'activité de composants pharmaceutiques de la société, qui représente 47 % du chiffre d'affaires total, a bénéficié d'une demande accrue au cours du trimestre concerné, les fabricants étant à la recherche de composants d'emballage et d'administration critiques utilisés tout au long du processus de production de médicaments injectables.

West fabrique des composants médicaux essentiels - notamment des bouchons, des pistons et des systèmes d'administration - pour garantir la sécurité du confinement et de l'administration de médicaments injectables tels que les vaccins et les thérapies biologiques.

Parmi les clients les plus importants de l'entreprise figurent les grands noms de l'industrie pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO , qui intègrent les composants de West dans leurs traitements injectables à succès, en particulier dans les thérapies d'amaigrissement et de diabète.

La société a déjà signalé un impact de 15 à 20 millions de dollars dû aux droits de douane et a déclaré qu'elle déployait tous les moyens possibles pour l'atténuer.

Les ventes de West au troisième trimestre ont augmenté de 7,7 % à 804,6 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 787,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché un bénéfice trimestriel de 1,96 $ par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur aux attentes de 1,68 $ par action.

West Pharma prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 7,06 et 7,11 dollars par action, contre une prévision antérieure de 6,65 à 6,85 dollars par action.

Elle a également relevé ses prévisions de ventes annuelles à une fourchette de 3,06 milliards de dollars à 3,07 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,04 milliards de dollars à 3,06 milliards de dollars.