West Pharma nomme Michel Lagarde, ancien cadre de Thermo Fisher, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

West Pharmaceutical WST.N a annoncé lundi avoir nommé Michel Lagarde, ancien cadre de Thermo Fisher Scientific TMO.N , au poste de directeur général, avec effet au 31 août. Il succède ainsi à Eric Green, qui occupait ce poste depuis de nombreuses années.

* Green, qui dirigeait le fabricant d'équipements médicaux depuis 2015 et était devenu président du conseil d'administration en 2022, avait déclaré en mars qu'il quitterait ses fonctions dès qu'un successeur aurait été trouvé.

* Lagarde occupait jusqu'à présent le poste de directeur des opérations chez Thermo, où il était responsable de la plupart des activités de l'entreprise.

* Il a rejoint Thermo Fisher en 2017 à la suite de l'acquisition de Patheon, où il occupait les fonctions de président et de directeur des opérations.

* Lagarde rejoindra également le conseil d'administration de West Pharma, tandis que Robert Friel, administrateur indépendant principal, deviendra président du conseil d'administration dans le cadre de cette transition.

* “Nous pensons que Michel Lagarde répond avec brio à tous les critères de qualification que WST recherchait chez un nouveau dirigeant”, a déclaré Daniel Markowitz, analyste chez Evercore ISI.

* West Pharma a déclaré le mois dernier avoir rétabli ses activités sur l'ensemble de ses sites après une cyberattaque et s'attend à ce que cet incident n'ait pas d'impact significatif sur ses perspectives financières pour 2026.