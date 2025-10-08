Werner Enterprises chute après la rétrogradation de TD Cowen à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de la société de transport routier Werner Enterprises WERN.O en baisse de près de 1,2 % à 27 $ avant le marché

** TD Cowen rétrograde la note de "achat" à "maintien" et réduit le prix de vente à 24 $ contre 30 $

** Le nouveau PT montre une baisse de 13,5% par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage estime que l'entreprise est surévaluée compte tenu de la faiblesse du marché du fret, avec une baisse d'environ 10 % sur la base de ses prévisions de bénéfices révisées pour 2026

** La société WERN est trop dépendante des ventes d'équipement dans un contexte de faiblesse du marché du transport de lots complets, ce qui rend les résultats plus volatils et moins stables, selon TD Cowen

** Deux des seize courtiers évaluent l'action à "acheter", neuf à "conserver" et cinq à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 26 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 22,7 % depuis le début de l'année