WeRide et Uber Technologies lancent le premier Robotaxi en Espagne

WeRide et Uber Technologies ont annoncé leur intention de lancer le premier Robotaxi en Espagne dans la région de Madrid.

Le service devrait commencer ses opérations plus tard cette année avec des trajets disponibles via l'application Uber. Les parties s'attendent à ce que la flotte s'étende progressivement à mesure que les étapes clés de performance seront atteintes.

Cette étape s'appuie sur le bilan éprouvé de WeRide et Uber au Moyen-Orient, où le Robotaxi existent déjà à Abu Dhabi et Dubaï et Riyad qui devrait suivre.

À Madrid, le service de transport sera assuré avec le soutien d'AVOMO, une société du groupe Moove Cars, et du partenaire d'opérations de la flotte AV d'Uber aux États-Unis, à Atlanta et Austin, en utilisant la technologie de conduite autonome de WeRide.

Il s'agit de la quatrième des 15 villes définies dans le cadre de l'accord précédent de WeRide et Uber, avec 11 autres villes prévues d'ici 2030.

" Le lancement du Robotaxis autonome à Madrid, l'un des environnements urbains à la croissance la plus rapide d'Europe, démontre notre capacité à opérer en toute sécurité dans des conditions réelles complexes. L'Espagne est notre cinquième entrée sur le marché européen et renforce encore notre position d'opérateur de robotaxi de confiance à travers le continent ", a déclaré le Dr Tony Han, fondateur et DG de WeRide.

" Madrid représente une étape importante dans notre partenariat avec WeRide pour apporter la mobilité autonome à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Avec une voie réglementaire claire et des partenaires locaux solides, Madrid est un lieu naturel pour devenir un marché européen de premier plan pour les AV.", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.