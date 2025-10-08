Werewolf Therapeutics grimpe en flèche grâce à la désignation "fast track" de la FDA pour une thérapie anticancéreuse

8 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Werewolf Therapeutics HOWL.O augmentent de 20% à 2,32 $ avant la mise sur le marché

** La société a déclaré que sa thérapie expérimentale contre le cancer, WTX-124, a reçu la désignation " fast track " de la FDA américaine

** La thérapie vise à traiter le cancer de la peau avancé chez les patients qui ont déjà subi une immunothérapie standard

** La désignation "fast track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** Le WTX-124 est testé dans le cadre d'un essai préliminaire en tant que traitement autonome et en combinaison avec le médicament Keytruda de Merck MRK.N

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 30% depuis le début de l'année