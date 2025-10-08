Werewolf Therapeutics grimpe en flèche grâce à la désignation "fast track" de la FDA pour une thérapie anticancéreuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Werewolf Therapeutics HOWL.O augmentent de 20% à 2,32 $ avant la mise sur le marché
** La société a déclaré que sa thérapie expérimentale contre le cancer, WTX-124, a reçu la désignation " fast track " de la FDA américaine
** La thérapie vise à traiter le cancer de la peau avancé chez les patients qui ont déjà subi une immunothérapie standard
** La désignation "fast track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits
** Le WTX-124 est testé dans le cadre d'un essai préliminaire en tant que traitement autonome et en combinaison avec le médicament Keytruda de Merck MRK.N
** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 30% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer