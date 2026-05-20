Wendy's nomme Bob Wright au poste de directeur général

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Wendy's WEN.O a nommé mercredi Robert D. "Bob" Wright au poste de président et directeur général, avec effet au 21 mai.

Ce changement de direction intervient quelques jours après la publication d'un article indiquant que Trian Fund Management, la société de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherchait à obtenir le soutien d'investisseurs en vue d'une éventuelle offre publique d'achat visant à privatiser la chaîne de restauration rapide.