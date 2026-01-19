 Aller au contenu principal
Wendel-WIM vise une croissance organique moyenne de 15% par an de ses FRE à horizon fin 2030
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 08:22

Wendel SE MWDP.PA :

* LES SOCIÉTÉS DE GESTION AFFILIÉES DE WENDEL INVESTMENT MANAGERS ONT LEVÉ PLUS DE EUR 11 MDS

* À LA SUITE DE L’ACQUISITION DE COMMITTED ADVISORS, WIM DEVRAIT DÉSORMAIS GÉRER PLUS DE 46 MILLIARDS D’EUROS D’ACTIFS (AUM2)

* WIM DEVRAIT DÉPASSER EUR 200 MLNS DE FRE PRO FORMA EN 2026 DANS LE PRIVATE EQUITY, LA DETTE PRIVÉE ET LES SOLUTIONS DE MARCHÉS PRIVÉS

* WIM BÉNÉFICIE D'UN POTENTIEL DE CROISSANCE IMPORTANT, AMBITION DE CROISSANCE ORGANIQUE DES FRE DE 15% PAR AN EN MOYENNE À HORIZON FIN 2030

(Rédaction de Gdansk)

