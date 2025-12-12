France: inflation de 0,9% sur un an en novembre, confirme l'Insee

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% sur un an en novembre, confirme vendredi l'Insee, qui revoit cependant leur baisse par rapport à octobre à -0,2% au lieu de -0,1% estimé précédemment.

Dans cette estimation définitive, l'Institut national de la Statistique indique que cette baisse sur un mois, après une augmentation de +0,1% en octobre, s'explique par le repli des prix des services (-0,5% après +0,2%), due à la baisse saisonnière des prix des transports (-5,4% après +6,2%), et par celle des prix des produits manufacturés (-0,1% après +0,2%).

Parallèlement, ceux de l'énergie ont rebondi au contraire (+1,3% après -0,4%). Les prix du tabac ont augmenté légèrement (+0,1% après une stabilité en octobre) et ceux de l'alimentation ont été stables (après -0,2%).

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,1% en novembre sur un mois, après être restés stables en octobre, poursuit l'Insee.

Sur un an, la stabilité de la hausse des prix (+0,9% en novembre après déjà +0,9% en octobre) s’explique d’un côté par une décélération des prix des services (+2,2% après +2,4%) et par un recul plus marqué de ceux des produits manufacturés (-0,6% après -0,5%), par une moindre baisse des prix de l’énergie (-4,6% après -5,6%) et par une légère accélération des prix de l’alimentation (+1,4% après +1,3%).

Les prix du tabac évoluent sur un an au même rythme qu’au mois précédent (+4,1%).

L’inflation sous-jacente sur un an - c'est-à-dire hors prix les plus volatils comme ceux de l'énergie - baisse à +1,0% en novembre après +1,2% en octobre.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays européens, recule de 0,2% sur un mois, après +0,1% en octobre. Sur un an, il augmente de 0,8% comme en octobre.