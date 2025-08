Wendel: vers une possible émission obligataire à huit ans information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 10:50









(Zonebourse.com) - Wendel annonce une série de conférences téléphoniques avec des investisseurs en vue du potentiel lancement d'une émission obligataire à huit ans pour un montant nominal de 500 millions d'euros dans les prochains jours, si les conditions de marché le permettent.



Sous condition de la bonne fin du règlement-livraison de cette émission obligataire 2033, il a aussi l'intention d'exercer son option de remboursement anticipé sur l'intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50% venant à échéance en février 2027.



Ces deux opérations permettraient ainsi à la société d'investissement d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire. Le résultat et les conditions définitives de l'émission obligataire 2033 seraient annoncés à la clôture de l'opération.





Valeurs associées WENDEL 81,3000 EUR Euronext Paris +1,56%