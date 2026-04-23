Wendel : très solide croissance de WIM au premier trimestre 2026

(AOF) - Le groupe Wendel a publié ses indicateurs pour le premier trimestre 2026, marqués par un changement de dimension de son pôle de gestion d'actifs. Sa stratégie de diversification dans les marchés privés a porté ses fruits. Wendel Investment Managers (WIM), la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers (regroupant IK Partners et Monroe Capital), a connu une bonne dynamique avec un chiffre d'affaires total de 107,7 millions d'euros au premier trimestre 2026 (+132% sur un an, dont une croissance organique de 6%).

Elle a profité de l'acquisition de Monroe Capital, consolidée depuis le 1er avril 2025.

Au 31 mars 2026, les actifs sous gestion de WIM s'élevaient à 41,8 MdsEUR, en croissance de 3% sur le trimestre.

Sur les trois premiers mois de l'année 2026, 1,5 MdEUR de nouveaux actifs sous gestion produisant des commissions ont été générés et environ 1 MdEUR de sorties et de remboursements ont été réalisés. Au total, 500 MUSD de fonds ont été levés par Monroe Capital depuis le début de l'année.

En outre, l'actif net réévalué fully diluted s'élève à 158,4 EUR par action au 31 mars 2026 contre 164,2 EUR par action au 31 décembre 2025, ce qui correspond à une baisse de 3,6% sur le trimestre. La décote sur l'ANR au 31 mars 2026 ressort à -50,8 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 mars 2026.

A la suite de l'acquisition de Committed Advisors, WIM gère 49,5 MdsEUR d'actifs et devrait dépasser 200 MEUR de FRE (Fee Related Earnings = indicateur qui évalue la rentabilité et la récurrence du modèle économique d'un gestionnaire d'actifs) en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

Au niveau des perspectives, Wendel explique que l'exercice est marqué d'une part, par un contexte géopolitique complexe et un environnement macro-économique incertain, et d'autre part, par le lancement d'une revue détaillée des modalités de sortie du sous-segment "Services aux Gouvernements" dans le contexte de la décision d'arrêter certains contrats dans la région Moyen-Orient & Afrique.