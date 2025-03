Wendel : succès du placement d’actions Bureau Veritas dans le cadre d’une vente à terme

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avant d'ajouter : " Cette vente à terme nous permet également de conserver une exposition significative à la croissance du cours de bourse de Bureau Veritas, ainsi que 26,5 % du capital et 41,2 % des droits de vote. Très confiants dans les perspectives de Bureau Veritas, que Wendel accompagne depuis 1995, nous continuerons à soutenir activement sa stratégie de création de valeur décrite dans son plan LEAP|28. "

" Wendel augmente immédiatement sa flexibilité financière et poursuit sa stratégie de diversification, grâce à une opération permettant de céder avec un terme de trois ans, environ un quart de ses titres Bureau Veritas " a déclaré Laurent Mignon, président du directoire de Wendel.

Pro forma des liquidités dégagées par les opérations annoncées et tenant compte de la finalisation prochaine de l'acquisition de Monroe Capital, le ratio de LTV de Wendel devrait passer à environ 17 %.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.