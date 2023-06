Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: succès de l'offre de rachat d'une souche obligataire information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 11:49









(CercleFinance.com) - Wendel annonce le succès de l'offre de rachat portant sur la souche obligataire 2026 pour un montant nominal de 90,8 millions d'euros, soit un montant total de 84,3 millions d'euros (hors intérêts courus) avec un spread de 50 points de base sur le taux mid-swap.



Le montant nominal en circulation résiduel sera de 209,2 millions d'euros après la date de règlement-livraison.

Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées.



Wendel précise que l'obligation 2026 est admise aux négociations sur Euronext Paris.

Wendel a également annoncé la semaine dernière la réussite du placement d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2030 avec un coupon de 4,5 %.







Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -0.78%