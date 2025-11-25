Wendel-Signature de l'accord d'acquisition de Committed Advisors

Wendel SE MWDP.PA :
* WENDEL SIGNE L'ACCORD D'ACQUISITION DE COMMITTED ADVISORS
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU PREMIER TRIMESTRE 2026
Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Wendel SE MWDP.PA :
* WENDEL SIGNE L'ACCORD D'ACQUISITION DE COMMITTED ADVISORS
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU PREMIER TRIMESTRE 2026
Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Rédaction de Gdansk)
|77,7000 EUR
|Euronext Paris
|-0,64%
Sur le plateau de Ca bouge sur les marchés, Kader Hidra, directeur financier de HRS détaille l'augmentation de capital de HRS. Fondée en 2004 par Hassen Rachedi, HRS (Hydrogen Refueling Solutions) s'est introduit sur Euronext Growth début 2021. La société est spécialisée ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Des hébergements d'urgence placés en pleine zone inondable aux habitants qui se ruent vers les boulangeries et écoles au lieu de se calfeutrer, la culture du risque reste faible en France selon des élus et secouristes mobilisés. "On est très très mauvais en France ... Lire la suite
(AOF) - Eutelsat a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Une semaine auparavant, l'opérateur ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer