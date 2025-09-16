 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wendel se déleste d'une nouvelle tranche d'actions Bureau Veritas
information fournie par Boursorama avec AFP 16/09/2025 à 11:18

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la cession de 23,3 millions d'actions du groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas , portant sa participation à 21,4% du capital, contre 26,5% auparavant.

Le montant total de la cession s'élève à 591 millions d'euros, selon un communiqué de l'entreprise. Wendel a choisi d'avancer de quelques mois le calendrier de cette opération, estimant bénéficier de "conditions de marché favorables".

Le cours de Bureau Veritas est orienté à la baisse depuis plusieurs mois.

Wendel, société héritière d'un grand groupe industriel lorrain, avait publié fin juillet un bénéfice net au premier semestre à peine positif, de 4,3 millions d'euros, faute de cessions comptabilisées dans ses résultats.

Outre l'activité historique d'investissement pour compte propre, l'entreprise s'est lancée ces dernières années dans un plan stratégique de diversification.

Elle se déleste aussi petit à petit de sa participation principale et historique, Bureau Veritas.

