Wendel: résultat net pdg plus que doublé en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Wendel annonce un résultat net part du groupe de 293,9 ME en 2024, plus que doublé par rapport au précédent exercice (+142,3 ME), s'expliquant notamment par la cession de Constantia Flexibles en 2024.



Au 31 décembre 2024, l'actif net réévalué dilué s'établissait à 185,7 E par action, en hausse de +14,4%.



Ajusté du dividende par action de 4,0 euros payé en mai 2024, la création de valeur totale est en hausse de +16,9 %, portée en particulier par les bonnes performances boursières et opérationnelles de Bureau Veritas, ainsi que par la forte croissance de notre nouvelle activité de Gestion pour compte de tiers.



Wendel indique qu'une hausse de +17,5% du dividende sera proposée, à 4,7 E par action. Le groupe fait aussi part d'une forte rotation du portefeuille avec plus de 2 milliards d'euros de réallocation du capital.



'En 2024, nous avons encore amélioré notre profil de génération de flux de trésorerie et de création de valeur, notamment avec l'acquisition annoncée de Monroe Capital, nous permettant d'acquérir une masse critique pour le développement de notre plateforme de Gestion pour compte de tiers. Dans notre activité de gestion pour compte propre nous nous sommes concentrés sur des actifs de qualité, avec l'acquisition de Globeducate, finalisée en octobre 2024', indique Laurent Mignon, président du directoire.





Valeurs associées WENDEL 96,10 EUR Euronext Paris -0,36%