 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Double évasion de Dijon: le second évadé mis en examen et écroué
information fournie par AFP 22/12/2025 à 09:58

L'entrée de la prison de Dijon, d'où se sont évadés deux détenus en détention provisoire, le 27 novembre 2025 en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

L'entrée de la prison de Dijon, d'où se sont évadés deux détenus en détention provisoire, le 27 novembre 2025 en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Le deuxième évadé de la double évasion en novembre de la prison de Dijon, arrêté jeudi à Marseille après trois semaines de cavale, a été mis en examen et écroué, a indiqué lundi le parquet dijonnais.

Âgé de 19 ans, le jeune homme a été mis en examen à Dijon pour "évasion en bande organisée en état de récidive légale" et placé en détention provisoire "hors de Dijon", a précisé à l'AFP le procureur Olivier Caracotch.

Le jeune homme, considéré comme dangereux par la justice, a été interpellé dans les quartiers nord de Marseille, sa ville natale, par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), après une traque menée notamment par les policiers de la Brigade nationale de recherche des fugitifs.

Il a été arrêté seul et non armé, selon le parquet de Dijon, dans un appartement de la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans un quartier connu pour abriter du trafic de stupéfiants.

Avant son évasion il était en détention provisoire pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Le matin du 27 novembre, le jeune homme et un autre détenu âgé de 32 ans s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Dijon après avoir scié les barreaux de leur cellule respective à l'aide d'une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone, et utilisé des draps pour s'enfuir.

Le détenu trentenaire, en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire. Il a également été mis en examen pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs.

Deux complices présumés des évadés, une femme de 25 ans et un jeune homme de 19 ans, ont également été mis en examen et placés en détention provisoire.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Nexans est représenté au sommet d'un bâtiment de la société dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
    Nexans en négociations pour la vente d’Autoelectric à Motherson
    information fournie par Reuters 22.12.2025 10:25 

    Nexans a ‍déclaré lundi être entré en négociations exclusives ‌avec Samvardhana Motherson International pour la ​vente d'Autoelectric, pour ⁠une valeur d’entreprise de 207 ⁠millions ‍d’euros. Selon un communiqué, ⁠cette cession du fabricant de faisceau ​de câblage ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en repli, dans une séance sans catalyseur
    information fournie par AFP 22.12.2025 10:19 

    La Bourse de Paris évoluait en repli lundi, à l'entame d'une semaine avec peu de publications économiques attendues et écourtée par la fête de Noël. L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,31% vers 10H00, soit de 25,50 points, à 8.125,88 points. Vendredi, le CAC ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Peu de risque à moyen terme
    VOLTALIA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.12.2025 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.12.2025 10:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank