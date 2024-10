Wendel rachète 75% de Monroe Capital (dette privée) pour 1,13 milliard de dollars

(AOF) - Wendel a conclu un accord de partenariat définitif en vue, d'acquérir 75 % de Monroe Capital LLC, de participer aux futures levées de fonds à hauteur de 800 millions de dollars pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d’investir jusqu’à 200 millions de dollars d’engagements du General Partner. Monroe Capital est un spécialiste américain du marché de la dette privée opérant sur le segment des entreprises de taille moyenne. Il gère 19,53 milliards de dollars d'actifs à travers plus de 45 véhicules d'investissement.

Avec IK Partners, récemment acquise, et Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs de Wendel représentera environ 31 milliards d'euros d'actifs privés, devrait générer environ 160 millions d'euros de "fee related earnings" et environ 185 millions d'euros de bénéfice total avant impôts en 2025

Wendel déboursera 1,13 milliard de dollars pour racheter 75% des actions de Monroe Capital (50% cédés par le management de Monroe et 25% par Bonaccord Capital Partners) ainsi que le droit à environ 20% du carried interest généré sur les fonds passés et futurs. Le management de Monroe continuera de détenir 25% de la société après la clôture de la transaction initiale.

Ces 25% seraient ensuite acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleraient en trois tranches entre 2028 et 2032 et seraient payables en numéraire.

La société française souligne que cette opération est "une avancée significative et transformante dans le développement de sa plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers". Elle est aussi "en droite ligne avec la stratégie annoncée en mars 2023, ayant pour objectif le développement d'une activité de gestion d'actifs privés en parallèle des activités historiques d'investissement pour compte propre".

Depuis sa création, Monroe Capital a initié directement plus de 700 transactions, a investi plus de 44 milliards de dollars et affiche un taux de rentabilité interne brut sans effet de levier d'environ 10% pour ses transactions initiées en direct

La transaction envisagée est un partenariat stratégique dans lequel les équipes de Monroe Capital - qui restent engagées sur le long terme - continueront d'opérer de manière indépendante et autonome au quotidien, sur les mêmes marchés, selon les mêmes stratégies, et sous la même marque. Le comité d'investissement de Monroe Capital restera également totalement indépendant.

Sous réserve de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation, l'acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.