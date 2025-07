Wendel, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du jeudi 31 juillet 2025

(AOF) - Wendel (-10,83% à 82,35 euros)

La société d'investissement a dévoilé un actif net réévalué dilué de 167,7 euros par action à fin juin, en repli de 5,1% sur le trimestre. Il est stable retraité du dividende payé en mai 2025 et à taux de change constant. L'impact de change négatif induit par le renforcement de l'euro par rapport au dollar américain est de 4,7 euros par action au deuxième trimestre.

Points-clés

- Société d’investissement numéro un européen du private equity née en 1704 ;

- Gestion d’actifs d’un montant de 41 Mds€, dont 81,5 %en gestion pour compte de tiers ;

- Portefeuille géré en compte propre de 7,6 Mds€ provenant de :

- les services aux entreprises avec Bureau Veritas et Scalian, pour 52 %,

- l’éducation, la formation & la technologie –CPI, ACAMS, globeducate, IHS et Wendel Growth, véhicule d’investissement en sociétés non cotées- pour 32 %,

- l’industrie avec Stahl, Tarkett pour 16 % ;

- Double ambition de création de valeur et de retour récurrent aux actionnaires fondée sur 2 piliers : le métier historique de gestion pour compte propre avec des actifs contrôlés générant un taux de retour sur investissement de 15 %, puis la gestion d’actifs pour compte de tiers, en montée en puissance rapide ;

- Directoire présidé par Laurent Mignon, David Darmon en étant directeur général, et conseil de surveillance de 12 membres présidé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 39,6% des actions et 52,6 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires dual entre investissements directs et plateforme de gestion :

- focus sur les participations majoritaires ou assurant le contrôle managérial,

- déploiement de la gestion d’actifs -31 Mds€ d’actifs et 165 M€ de bénéfice attendu en 2025- avec engagement de participation dans les prochaines années aux levées de fonds (3,3 Mds€ au 1 er trimestre) des récentes acquisitions :

- IK Partners : plateforme de classes d'actifs privés, dont lesinfrastructures, aux flux de trésorerie récurrents & générant des synergies avec la gestion pour compte-propre,

- Monroe Capital, contrôlé à 75 % et spécialisé dans la dette privée : gestion pour compte de tiers s’appuyant sur des partenaires « General partners »,

- renforcement de la culture d’innovation : action sur les leviers de création de valeur dans le numérique via Wendel Lab notamment, déploiements de SI RH & ERP Finance et de la cybersécurité ;

- Stratégie RSE intégrée dans le cycle d’investissement : exclusion de certains secteurs, focus sur le changement climatique, aide méthodologique dans la réduction des émissions de CO2 notamment… ;

- Poursuite de la rotation active du portefeuille en 2025 pour financer les acquisitions d’IK Partners et Monroe Capital qui ont porté à 17 % la part de la gestion d’actifs dans l’actif brut réévalué ;

- Situation financière solide : ratio LTV de 17,2 %, dette au coût moyen de 2,4 % & à maturité de 3,6 ans et disponibilités de 1,7 Md€ .

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action (176,7 € à fin mars) à comparer au cours de Bourse ;

- Suivi des actifs non cotés (33 % de l’actif brut, vs 29 % pour les actifs cotés), plus sensibles aux ralentissements d’activité et aux variations de change ;

- Diminution de la forte sensibilité à Bureau Veritas, 1er contributeur aux profits et à l’ANR, dont la participation a été ramenée 26,5 %, d’où un effet positif sur le ratio LTV du groupe ;

- Anticipations 2025 : confiance dans « le développement de modèle dual qui continuera à créer plus de valeur et plus de retours récurrents aux actionnaires » ;

- Distribution plus généreuse (4,7 € au titre de 2024) et engagement de maintien du dividende :

(après 2,5% de l'ANR en 2024, objectif à moyen terme de 3,5 %).