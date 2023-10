Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: nouveau rebond après l'offre sur IK Partners information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse (+3%) après avoir confirmé l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners auprès de ses partners. Le deal se fait sur la base de 383 ME pour les 51% précise Oddo BHF.



Suite à cette annonce, Oddo BHF réitère son conseil à Surperformance avec un objectif de cours de 115 E.



' Le deal permettra i/ de produire des sources de revenus et de profits complémentaires et régulières (objectif de 150 ME de frais de gestion et de 60 ME de résultat avant impôt en 2024 ; ii/ de créer de la valeur patrimoniale (en aidant la société à se développer et grâce au Carried Interest ; enfin, iii/ de mutualiser certains coûts centraux ' indique Oddo BHF.



' IK gère 11.8 MdE pour compte de tiers et a investi dans 180 entreprises depuis sa création en 1989, son positionnement est le small et midcap pan-européen. La société investit dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé, des biens de consommation et de l'industrie au Benelux, les DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni ' souligne le bureau d'analyses.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +2.98%