Wendel: nomination d'un directeur de la stratégie

(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé lundi la nomination de Cyril Marie, un spécialiste de la gestion d'actifs, en tant que directeur général adjoint en charge de la stratégie et du développement d'entreprise.



Dans ses nouvelles fonctions, cet ancien cadre de Natixis Investment Managers aura pour responsabilité de mener à bien les projets de croissance et de développement externes (fusions-acquisitions, sociétés de gestion et partenariats stratégiques) dans le cadre de la mise en place de la nouvelle ligne d'activité de gestion d'actifs pour compte de tiers.



Agé de 48 ans et diplômé de Dauphine, Cyril Marie occupait jusqu'ici le poste de directeur financier, responsable de la stratégie et du développement d'entreprise de Natixis IM, dont il siégeait au sein du comité de direction.



Sa nomination prendra effet le 25 juillet.





