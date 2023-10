Wendel négocie la prise de contrôle d'IK Partners

(AOF) - Wendel a annoncé l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de contrôle dans IK Partners, auprès de ses partners. Ces derniers réinvestiraient également, dans le cadre de la transaction envisagée, une partie du produit de cession dans les futurs fonds d’IK. IK Partners est une société de gestion européenne spécialisée dans le non coté qui se concentre sur le segment mid-market en Europe. En Bourse, l'action Wendel gagne 1,35% à 74,85 euros. En mars dernier, le groupe avait annoncé sa volonté de développer un métier de gestionnaire d'actifs pour compte de tiers.

IK Partners gère 11,8 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a investi dans plus de 180 entreprises depuis sa création. D'ici 2024, les activités d'IK Partners devraient générer environ 150 millions d'euros de frais de gestion et environ 60 millions d'euros de Fee Related Earnings (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs.

L'acquisition d'une participation de contrôle d'IK devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.

La transaction proposée est présentée comme " un partenariat stratégique dans lequel les équipes d'IK Partners - qui restent engagées sur le long terme - continueront d'opérer de manière autonome sur les mêmes marchés, selon les mêmes stratégies, et sous la même marque ".

Wendel s'est engagé à investir en capital pour soutenir les fonds actuels et futurs d'IK, ainsi que le développement de nouvelles stratégies. La transaction envisagée devrait conduire à terme à l'acquisition de l'intégralité d'IK.

Les présentes négociations relatives à l'acquisition d'IK Partners s'intègreraient dans l'objectif d'investissement de 2 milliards d'euros sur 24 mois annoncé par Wendel le 16 mars 2023. Cette acquisition " constituera le socle du pôle de gestion d'actifs privés que nous construisons ", a déclaré Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel.

Une transaction en 2 étapes

Dans le cadre de la transaction initiale, dont la finalisation devrait intervenir au premier semestre 2024, Wendel investirait 383 millions d'euros, soit environ 12,5 fois le FRE avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51% du capital d'IK Partners et le droit à 20 % du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK Partners.

Les 383 millions d'euros seraient payés par Wendel en deux temps : 255 millions d'euros au moment du closing et 128 millions d'euros 3 ans après le closing sous certaines conditions.

" Le prix payé semble assez attractif pour Wendel. Cependant, nous ne sommes pas encore convaincus par la nouvelle orientation stratégique et attendons plus d'informations sur la stratégie à venir " commente Degroof Petercam. L'analyste ajoute qu'il s'agit de " la première entrée de Wendel dans le secteur de la gestion d'actifs alternatifs, un secteur dans lequel ses pairs éprouvent actuellement des difficultés ".

Le solde du capital d'IK Partners, soit 49%, serait acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleraient entre 2029 et 2032. Ces acquisitions de parts d'IK Partners par Wendel seront payables en numéraire ou en actions Wendel, à la discrétion de Wendel. Le montant des transactions complémentaires dépendra de la croissance du FRE sur la période.

Par ailleurs, Wendel participerait aux futures levées de fonds dans la limite d'un maximum de 10 % maximum.

En parallèle à cette opération, la société d'investissement a annoncé son intention de lancer un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. Les actions rachetées dans ce cadre seront destinées d'une part, à couvrir les plans d'intéressement à long terme déployés au sein de Wendel et, d'autre part, à financer d'éventuelles acquisitions stratégiques payées en titres Wendel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société d’investissement née en 1704 et numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 8,9 Mds€, réparti entre sociétés cotées -Bureau Veritas, IHS et Tarkett- pour 50 % et participations non cotées pour 39 % –Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS… ;

- Chiffre d’affaires de 7,5 Mds€ réparti entre l’Amérique du nord pour 28 %, l’Asie-Pacique pour 26 %, l’Amérique du sud pour 7 %, la France pour 9 % et le reste de l’Europe pour 17 % ;

- Modèle d'affaires :

- prise de contrôle ou d’influence de 7 à 10 entreprises leaders,

- répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau,

- enveloppe d’investissement de près de 1 Md€ par an et contrôle de la dette,

- taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené par Laurent Mignon et conseil de surveillance de 11 membres dirigé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec un ratio LTV de 8,5 % à fin juin et des liquidités de 2,6 Mds€ et une dette au coût moyen de 2,4 % et d’une maturité de 5,1 ans.

Enjeux

- Nouvelles orientations stratégiques 2024 reprécisées d’ici la fin de l’année :

- portefeuille de 7 à 10 sociétés avec investissements en fonds propres de 2 M€ds€, soit 300 à 600 M€ unitaire , en Europe de l’Ouest et Amérique du Nord

- montée en puissance du Wendel Growth vers 10 % du capital développement, avec des investissements répartis entre fonds spécialisés dans les entreprises disruptives et les participations directes dans des start-ups,

- priorité aux participations majoritaires dans les sociétés non cotées,

- dividende fixé autour de 2 %, en moyenne, de l’actif net réévalué ;

- Stratégie d’innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital,

- nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale »

- déploiements SI RH et ERP Finance et renforcement de la cybersécurité,

- renforcement du Wendel Lab, à la fois en charge des investissements dans les fonds investis dans le digital et les entreprises disruptives ou directement dans des start-ups (167 M€ d’engagements au total) ;

- Stratégie RSE « Être exemplaire » en cours de révision avec 2 objectifs à court terme présentés d’ici la fin de l’année : réduction des émissions de CO2 des bureaux de Wendel et de celles des entreprises éligibles du portefeuille ;

- Retombées des premiers déploiements stratégiques : acquisition du conseil ne transformation digitale Scalian d’ici la fin de l’année (environ 550 M€ en fonds propres), 3 investissements directs par Wendel Growth, marge financière renforcée par le lancement de 750 M€ d’obligations convertibles en actions Bureau Veritas et structuration de la nouvelle division de gestion d’actifs pour compte de tiers.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action, de 163,2 € à fin juin, à comparer au cours de Bourse ;

- Forte sensibilité à Bureau Veritas, 1 er contributeur aux profits

- Vers une politique de distribution plus généreuse, à 2% de l'ANR contre 1,6% à 1,7%, avec un objectif minimal de stabilité du dividende.