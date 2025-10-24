Wendel négocie l'acquisition d'une participation majoritaire dans Committed Advisors

(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité du troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée dans le marché secondaire, offrant des solutions aux investisseurs recherchant de la liquidité sur leurs actifs de Private Equity.

Committed Advisors gère 6 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers. "En 2026, les activités de Committed Advisors devraient générer environ 70 millions d'euros de commissions de gestion et environ 45 millions d'euros de résultats liés aux commissions (FRE) avant impôts, " précise Wendel. Les fee related earnings mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs.

Dans le détail, la société française ferait l'acquisition de 56 % de Committed Advisors (CA) auprès de ses fondateurs. Le management de CA demeurerait actionnaire de la société de gestion à hauteur de 44% après la clôture de l'opération. Le solde du capital serait acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2028, 2033 et 2036.

Un paiement de 258 millions d'euros serait effectué à la clôture, suivi d'un complément de prix pouvant atteindre 128 millions d'euros, payable en 2028, 2029 et 2030, sous réserve d'atteinte des objectifs de FRE et de collecte de fonds.

Wendel s'engagerait à investir jusqu'à 500 millions d'euros pour soutenir les fonds successeurs de CA, ainsi que le développement de nouvelles stratégies sur le marché secondaire. L'équipe de direction de CA réinvestirait 100% de ses produits nets de cession issus de la transaction initiale dans les fonds successeurs de CA.

"Conformément au modèle de Wendel Investment Managers, les équipes de CA continueraient à opérer de manière autonome, avec le même management, sur les mêmes marchés et selon les mêmes stratégies d'investissement, avec la même marque. Le comité d'investissement de Committed Advisors resterait indépendant", souligne la société d'investissement.

A la suite de cette transaction, la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers de Wendel devrait désormais gérer plus de 46 milliards d'actifs et devrait dépasser les 200 millions d'euros de FRE en 2026 dans le Private Equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

L'acquisition d'une participation de contrôle dans CA devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.