Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: le titre avance, Berenberg loue la stratégie information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - Le titre Wendel s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris, soutenu par des commentaires favorables des analystes de Berenberg qui louent l'exécution 'parfaite' de la stratégie mise en place par la société d'investissement.



Peu avant 11h30, l'action de la société de portefeuille gagne plus de 0,9%, revenant non loin de plus hauts de neuf mois, alors que l'indice SBF 120 recule de 0,4%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Berenberg indique avoir relevé son objectif de cours sur la valeur de 109 à 122 euros, tout en continuant de la recommander à l'achat.



Le bureau d'études salue le succès de la cession de 9% du capital de Bureau Veritas, une opération qui a permis de dégager environ 1,1 milliard d'euros brut de liquidités.



'Il s'agit d'une nouvelle particulièrement positive pour Wendel qui va lui permettre de réduire son profil de risque, de diminuer la décote affichée par rapport à sa valeur nette comptable et de mobiliser de l'argent pour l'investir dans des actifs à forte croissance', explique-t-il.



Berenberg dit ainsi renouveler sa pleine confiance dans la direction stratégique prise par la direction du groupe.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.96%