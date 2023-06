Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: l'UE approuve l'acquisition de Topscale information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition de Topscale S.A.S., basée en France, par Wendel Luxembourg S.A. (' Wendel '), basée au Luxembourg.



Topscaleest un prestataire de services, actif dans l'Union européenne, qui intervient notamment dans la gestion de projets industriels et de chaînes d'approvisionnement ainsi que dans l'architecture et le développement de systèmes numériques digitaux.



Wendelest un gestionnaire alternatif de fonds agréés, actif au niveau mondial.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, dans la mesure où Topscale et Wendel n'interviennent pas dans des secteurs d'activité concurrents.





