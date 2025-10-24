Wendel-L'ANR recule au T3, négocie une participation de contrôle dans Committed Advisors

Wendel MWDP.PA a fait état vendredi d'un actif net réévalué par action (ANR) de 163,0 euros à fin septembre, en repli de 2,8% depuis juin 2025, le groupe français citant la baisse du titre Bureau Veritas BVI.PA au troisième trimestre.

La société d’investissement a aussi annoncé "être entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors", selon un communiqué du groupe.

"Cette opération représenterait une nouvelle étape décisive dans le développement de l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, Wendel Investment Managers", précise le communiqué.

Wendel dit prévoir que Wendel Investment Managers gérerait plus de 46 milliards d’actifs et dépasserait 200 millions d’euros de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

