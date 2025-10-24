 Aller au contenu principal
Wendel-L'ANR recule au T3, négocie une participation de contrôle dans Committed Advisors
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 08:11

Wendel MWDP.PA a fait état vendredi d'un actif net réévalué par action (ANR) de 163,0 euros à fin septembre, en repli de 2,8% depuis juin 2025, le groupe français citant la baisse du titre Bureau Veritas BVI.PA au troisième trimestre.

La société d’investissement a aussi annoncé "être entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors", selon un communiqué du groupe.

"Cette opération représenterait une nouvelle étape décisive dans le développement de l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, Wendel Investment Managers", précise le communiqué.

Wendel dit prévoir que Wendel Investment Managers gérerait plus de 46 milliards d’actifs et dépasserait 200 millions d’euros de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
28,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
WENDEL
80,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.



