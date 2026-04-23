Wendel-L'actif net réévalué à €158,4 par action au T1

Wendel MWDP.PA a fait état jeudi d'un actif net réévalué "fully diluted" de 158,4 euros par action au 31 mars, la baisse des multiples de marché ayant été partiellement compensée par l’impact relutif des rachats d’actions du premier trimestre.

"L’ANR publié ce jour ne bénéficie pas de la remontée des multiples des sociétés cotées dans la gestion alternative depuis le 31 mars", précise le groupe dans un communiqué, ajoutant que Wendel Investment Managers (WIM) a notamment vu sa valorisation dans l’ANR baisser de 8,5 euros par action par rapport à fin décembre 2025.

WIM a atteint 49,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion en Private Equity, dette privée et secondaire à la suite de l’acquisition de Committed Advisors début avril, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)