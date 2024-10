Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: hausse organique de près de 9% du CA sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Wendel publie un chiffre d'affaires consolidé à 9 mois de 5918 millions d'euros, en hausse de + 14,6% en données publiées et en augmentation de + 8,9% en organique.



Au cours du 3e trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 1547 millions d'euros, soit une augmentation de 8,8 % par rapport au troisième trimestre 2023.



Wendel annonce que son actif net réévalué (ANR) dilué ressort à 184,5 euros par action depuis le début de l'année.



' Les neuf premiers mois de l'année 2024 ont généré une forte création de valeur pour nos actionnaires. La croissance de l'Actif Net Réévalué fully diluted s'est en effet montée à 13,7%, portée en particulier par les bonnes performances boursières et opérationnelles de Bureau Veritas', souligne Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel.



'Nous poursuivons l'amélioration de notre profil de génération de flux de trésorerie et de création de valeur, en exécutant notre plan stratégique avec détermination, rigueur et discipline financière [...] tout en nous concentrant également sur des actifs de qualité pour notre activité pour compte propre, comme en témoigne l'acquisition récente de Globeducate', ajoute le dirigeant.





Valeurs associées WENDEL 91,50 EUR Euronext Paris -0,76%