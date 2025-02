Wendel : hausse de 24% des encours d’IK Partners

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses comptes 2024, Wendel a indique que les actifs sous gestion d’IK Partners ont augmenté de 24 % en un an, à 13,8 milliards d'euros, dont 3 milliards de Dry Powder. Les encours générateurs de commissions ont progressé de 33 % à 10,1 milliards d'euros.

IK Partners a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 31% à 163,3 millions d'euros et des fee-related earnings (FRE) en progression 69,9 millions d'euros.

Sur la période, 3,4 milliards d'euros de nouveaux fonds ont été levés (IK X, IK PF III, IK SC IV and IK CV I) et 11 cessions d'actifs ont été annoncées pour plus de 1,6 milliard d'euros de produits.

Wendel a engagé 500 millions d'euros dans les fonds d'IK Partners, dont 300 millions d'euros dans IK X. Ces engagements n'ont pas encore été déployés au 31 décembre 2024.

La société a par ailleurs annoncé le 22 octobre avoir conclu un accord de partenariat définitif en vue d'acquérir 75 % de Monroe Capital LLC, spécialiste de la dette privée.

33 milliards d'euros les actifs sous gestion pour compte de tiers

" Notre transformation vers un modèle dual est désormais bien ancrée, avec des partenaires de premier plan dans la gestion d'actifs, tels que IK Partners dans le domaine du capital-investissement et Monroe Capital pour la dette privée, portant à plus de 33 milliards d'euros les actifs sous gestion pour compte de tiers ", a déclaré Laurent Mignon, président du directoire de Wendel.

Avec IK Partners et Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel atteindra plus de 33 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et devrait générer en 2025, en année pleine, environ 455 millions d'euros de revenus pour environ 160 millions d'euros de FRE avant impôts, soit environ 100 millions d'euros de FRE, en part Wendel. L'objectif de Wendel est d'atteindre 150 millions d'euros de FRE, en part Wendel, en 2027.