Wendel affiche un ratio LTV – équivalent du taux d'endettement - de 7,2 % au 31 décembre 2024 et 22,94 % en pro forma, en tenant compte notamment des futurs engagements d'investissements dans les fonds d'IK Partners et de l'acquisition de Monroe.

" En 2024, nous avons encore amélioré notre profil de génération de flux de trésorerie et de création de valeur, notamment avec l'acquisition annoncée de Monroe Capital, nous permettant d'acquérir une masse critique pour le développement de notre plateforme de Gestion pour compte de tiers " a déclaré Laurent Mignon, président du directoire de Wendel.

Wendel propose un dividende ordinaire de 4,70 euros par action pour l'année 2024, en croissance de 17,5%. " Le niveau de ce dividende prend en compte la première intégration partielle des activités d'asset management chez Wendel en 2024, dont l'effet sera mécaniquement plus élevé en 2025 " a précisé la société d'investissement. Il sera proposé au vote de l'Assemblée générale du 15 mai 2025.

S'agissant de ses activités de gestion d'actifs pour compte de tiers, IK Partners a enregistré en 2024 163,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 31%, générant un fee-related earning (FRE) total en croissance à 69,9 millions d'euros. Le total des actifs sous gestion (13,8 milliards d'euros, dont 3 milliards de Dry Powder) a augmenté de 24 % en un an, et les encours générateurs de commissions de 33 % à 10,1 milliards d'euros. Wendel a engagé 500 millions d'euros dans les fonds d'IK Partners, dont 300 millions d'euros dans IK X. Ces engagements n'ont pas encore été déployés au 31 décembre 2024.

Wendel a réalisé, pour son compte propre un total de 2,3 milliards d'euros de cessions et a investi environ 0,7 milliard.

Wendel : forte hausse de l'actif net réévalué 2024 et du dividende

