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Wendel finalise la cession de Stahl à Henkel
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 17:49

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Wendel SE MWDP.PA :

* A FINALISÉ LA CESSION DE STAHL À HENKEL

Texte original nNDL7pQPJB

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(Rédaction de Gdansk)

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