Wendel: finalise l'acquisition de 51% du capital d'IK

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la finalisation de l'acquisition de 51 % du capital d'IK Partners (IK), à la suite de l'obtention des autorisations réglementaires.



IK est un des leaders du capital-investissement en Europe, avec des équipes réparties dans 7 pays d'Europe du Nord. La société investit dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé, des biens de consommation et de l'industrie au Benelux, les DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni.



Dans le cadre de cette transaction initiale, Wendel investira au total 3 831 millions d'euros pour acquérir 51 % du capital d'IK.



Le Groupe Wendel a également droit à 20 % du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK.



Le solde du capital d'IK, soit 49 %, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleront entre 2029 et 20323 conformément.





