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Wendel finalise l'acquisition d'une participation de contrôle dans Committed Advisors
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 08:35

Wendel SE MWDP.PA :

* FINALISATION DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE CONTRÔLE DANS COMMITTED ADVISORS

* À L'ISSUE DE CETTE TRANSACTION, WENDEL INVESTMENT MANAGERS GÈRE PLUS DE 49 MDS D'ACTIFS

Texte original nGNE35TNrW Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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