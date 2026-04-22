Wendel finalise l'acquisition d'une participation de contrôle dans Committed Advisors

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par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note indécise mercredi à l'ouverture, les investisseurs analysant les implications du nouveau revirement du président américain Donald Trump, qui a annoncé mardi soir une prolongation ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•22.04.2026•08:50•
Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB a publié mercredi un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) au premier trimestre, en hausse de 20%, porté notamment par la demande pour les centres de données. Son chiffre d’affaires s'est ...
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Une cinquantaine d'artistes, de collectifs et d'associations féministes ont lancé une pétition réclamant l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, à la suite d'accusations de violences sexuelles visant le chanteur, qui les conteste. Mise en ligne mardi soir ...
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