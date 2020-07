Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel en perte au premier semestre, maintient le dividende Reuters • 30/07/2020 à 18:28









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Wendel MWDP.PA a publié jeudi les résultats suivants au titre du premier semestre: * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 3.592,6 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 10,2% * PERTE NETTE CONSOLIDÉE DE 279,3 MILLIONS D'EUROS ET DE 203,7 MILLIONS D'EUROS EN PART DU GROUPE * DIVIDENDE MAINTENU (2,8 EUROS PAR ACTION), ÉGAL À L'AN DERNIER * WENDEL VA CONTINUER À RECHERCHER DES INITIATIVES DE CRÉATION DE VALEUR PRINCIPALEMENT AU SEIN DE NOS SOCIÉTÉS, TOUT EN RESTANT ATTENTIFS AUX OPPORTUNITÉS NOUVELLES-PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -2.78%