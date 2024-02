Wendel dément être entrée au capital du courtier français Diot-Siaci

(AOF) - À la suite de l’article paru sur le site de Challenges.fr, Wendel a démenti dans un bref communiqué être entrée au capital du courtier français Diot-Siaci et avoir conclu la moindre transaction sur le capital de cette société.

Points-clés

- Société d’investissement née en 1704 et numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 8,9 Mds€, réparti entre sociétés cotées -Bureau Veritas, IHS et Tarkett- pour 50 % et participations non cotées pour 39 % –Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS… ;

- Chiffre d’affaires de 7,5 Mds€ réparti entre l’Amérique du nord pour 28 %, l’Asie-Pacique pour 26 %, l’Amérique du sud pour 7 %, la France pour 9 % et le reste de l’Europe pour 17 % ;

- Modèle d'affaires :

- prise de contrôle ou d’influence de 7 à 10 entreprises leaders,

- répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau,

- enveloppe d’investissement de près de 1 Md€ par an et contrôle de la dette,

- taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené par Laurent Mignon et conseil de surveillance de 11 membres dirigé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec un ratio LTV de 8,5 % à fin juin et des liquidités de 2,6 Mds€ et une dette au coût moyen de 2,4 % et d’une maturité de 5,1 ans.

Enjeux

- Nouvelles orientations stratégiques 2024 reprécisées d’ici la fin de l’année :

- portefeuille de 7 à 10 sociétés avec investissements en fonds propres de 2 M€ds€, soit 300 à 600 M€ unitaire , en Europe de l’Ouest et Amérique du Nord

- montée en puissance du Wendel Growth vers 10 % du capital développement, avec des investissements répartis entre fonds spécialisés dans les entreprises disruptives et les participations directes dans des start-ups,

- priorité aux participations majoritaires dans les sociétés non cotées,

- dividende fixé autour de 2 %, en moyenne, de l’actif net réévalué ;

- Stratégie d’innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital,

- nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale »

- déploiements SI RH et ERP Finance et renforcement de la cybersécurité,

- renforcement du Wendel Lab, à la fois en charge des investissements dans les fonds investis dans le digital et les entreprises disruptives ou directement dans des start-ups (167 M€ d’engagements au total) ;

- Stratégie RSE « Être exemplaire » en cours de révision avec 2 objectifs à court terme présentés d’ici la fin de l’année : réduction des émissions de CO2 des bureaux de Wendel et de celles des entreprises éligibles du portefeuille ;

- Retombées des premiers déploiements stratégiques : acquisition du conseil ne transformation digitale Scalian d’ici la fin de l’année (environ 550 M€ en fonds propres), 3 investissements directs par Wendel Growth, marge financière renforcée par le lancement de 750 M€ d’obligations convertibles en actions Bureau Veritas et structuration de la nouvelle division de gestion d’actifs pour compte de tiers.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action, de 163,2 € à fin juin, à comparer au cours de Bourse ;

- Forte sensibilité à Bureau Veritas, 1 er contributeur aux profits

- Vers une politique de distribution plus généreuse, à 2% de l'ANR contre 1,6% à 1,7%, avec un objectif minimal de stabilité du dividende.