Wendel compte distribuer plus de 1,6 milliard à ses actionnaires d’ici fin 2030

(AOF) - Wendel gagne 6,60%, à 82,35 euros, après avoir annoncé, en amont de sa réunion investisseurs, que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030.

Sur ce montant, plus de 1,6 milliard d'euros seront retournés aux actionnaires par la politique de dividende annoncée en 2023 et des rachats d'actions.

La société d'investissement ajoute qu'elle prévoit, dès 2026, une réduction de capital par annulation de 1,7 million d'actions auto-détenues, soit 3,8% du capital, et un programme de rachat d'actions de 9% du capital. Ce qui représente environ 300 millions d'euros sur le cours de bourse actuel.

"Les actions rachetées en 2026 seront principalement destinées à payer certains rachats de minoritaires des sociétés de gestion et de futures acquisitions dans la gestion pour compte de tiers et à couvrir les plans d'intéressement à long terme des salariés," précise Wendel.

Plus de 2,5 milliards d'euros seront investis par Wendel dans la plateforme WIM (gestion pour compte de tiers). Ils concerneront en premier lieu les investissements en sponsor money destinés à soutenir le développement des différentes stratégies, le rachat des minoritaires des sociétés de gestion de WIM, ainsi que d'éventuelles acquisitions ciblées permettant d'enrichir la plateforme avec de nouvelles expertises.

WIM prévoit de dépasser 200 millions d'euros de FRE pro forma en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés. Les fee related earnings mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs. WIM affiche par ailleurs comme "ambition" une "croissance organique des FRE de 15% par an en moyenne à horizon fin 2030". Par ailleurs, WIM bénéficiera au cours du temps de sa participation aux performances générées par les fonds gérés, "qui peut représenter environ 300 millions d'euros pour tous les prochains millésimes de levées de fonds".

"A l'horizon fin 2030, le métier d'asset management devrait représenter plus de la moitié de la valeur intrinsèque de Wendel", souligne le groupe français.

Environ 1,7 milliard d'euros seront investis par Wendel dans des investissements directs de WPI (gestion pour compte propre). Il affiche pour objectif de générer une croissance annuelle moyenne de la valeur intrinsèque des actifs détenus pour compte propre comprise entre 12 % et 16 %.

Le solde de plus de 1,2 milliard d'euros sera alloué potentiellement à un retour supplémentaire aux actionnaires et/ou à de nouveaux investissements en fonction des opportunités de marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société d’investissement numéro un européen du private equity née en 1704 ;

- Actif brut réparti entre la gestion pour compte propre, dont 38 % en actifs côtés (Bureau Veritas, IHS et Tarkett…) et 38 % en non cotés, et la gestion d’actifs,, d’un montant de 45 Mds€, dont 39 Mds€ d’actifs privés pour compte de tiers ;

- Portefeuille géré en compte propre de 7,6 Mds€ provenant de :

- les services aux entreprises avec Bureau Veritas et Scalian, pour 52 %,

- l’éducation, la formation & la technologie –CPI, ACAMS, globeducate, IHS et Wendel Growth, véhicule d’investissement en sociétés non cotées- pour 32 %,

- l’industrie avec Stahl, Tarkett pour 16 % ;

- Double ambition de création de valeur et de retour récurrent aux actionnaires fondée sur 2 piliers : le métier historique de gestion pour compte propre avec des actifs contrôlés générant un taux de retour sur investissement de 15 %, puis la gestion d’actifs pour compte de tiers, en montée en puissance rapide ;

- Directoire présidé par Laurent Mignon, David Darmon en étant directeur général, et conseil de surveillance de 12 membres présidé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 39,6% des actions et 52,6 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires dual entre investissements directs et plateforme de gestion :

- focus sur les participations majoritaires ou assurant le contrôle managérial,

- déploiement de la gestion d’actifs -31 Mds€ d’actifs et 165 M€ de bénéfice attendu en 2025- avec engagement de participation dans les prochaines années aux levées de fonds (3,3 Mds€ au 1 er trimestre) des récentes acquisitions :

- IK Partners : plateforme de classes d'actifs privés, dont lesinfrastructures, aux flux de trésorerie récurrents & générant des synergies avec la gestion pour compte-propre,

- Monroe Capital, contrôlé à 75 % et spécialisé dans la dette privée : gestion pour compte de tiers s’appuyant sur des partenaires « General partners »,

- rotation active du portefeuille pour financer les achats d’IK Partners et Monroe Capital,

- renforcement de la culture d’innovation : action sur les leviers de création de valeur dans le numérique via Wendel Lab notamment, déploiements de SI RH & ERP Finance et de la cybersécurité ;

- Stratégie RSE intégrée dans le cycle d’investissement : exclusion de certains secteurs, focus sur le changement climatique, aide méthodologique dans la réduction des émissions de CO2 notamment… ;

- Poursuite de la rotation active du portefeuille en 2025 pour financer les acquisitions d’IK Partners et Monroe Capital qui ont porté à 17 % la part de la gestion d’actifs dans l’actif brut réévalué ;

- Situation financière solide : ratio LTV ramené à 13 %, après cession des titres Bureau Veritas en septembre, dette au coût moyen de 2,4 % avec maturité de 3,1 ans.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action (167,7 € à fin juin en repli du fait de l’impact négatif des changes) à comparer au cours de Bourse ;

- Relèvement des performances des actifs non cotés, (33 % de l’actif brut, vs 29 % pour les actifs cotés), plus sensibles aux cycles économiques et aux variations de change, tels Scalian ou Stahl ;

- Diminution de la forte sensibilité à Bureau Veritas, 1 er contributeur aux profits et à l’ANR, dont la participation a été ramenée 21,4 %, d’où un effet positif sur le ratio LTV du groupe ;

- Attente de nouvelles cessions de participations ;

- Anticipations 2025 : confiance dans « le développement de modèle dual qui continuera à créer plus de valeur et plus de retours récurrents aux actionnaires » ;

- Distribution plus généreuse (4,7 € au titre de 2024), assortie d’un acompte semestriel sur 2025 d’un montant de 1,50 € versé en novembre et engagement de maintien du dividende (après 2,5% de l'ANR en 2024, objectif à moyen terme de 3,5 %).