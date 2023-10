Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: chiffre d'affaires de 5 163,5 ME sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 18:41









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois 2023 s'inscrit à 5 163,5 ME, en croissance de + 3,9 % en données publiées et en hausse de + 5,7 % en organique.



L'actif net réévalué au 30 septembre 2023 ressort à 7 192 ME, soit 162,0 E par action. Retraité du dividende par action de 3,2 E payé en juin 2023, l'ANR est en légère baisse depuis le début de l'année (- 1,6 %) et demeure relativement stable depuis le 30 juin 2023 (- 0,7 %).



Wendel enregistre une croissance organique solide de Bureau Veritas (+ 8,1 % sur 9 mois) et un chiffre d'affaires d'ACAMS en hausse de + 2,6 %.



L'activité au troisième trimestre pour Stahl est en croissance de + 3,7 % et le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année ressort en repli de - 2,7 %.



Scalian enregistre une croissance totale de + 13 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.66%