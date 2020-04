Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel-Chiffre d'affaires consolidé en baisse de 2,5% au T1 Reuters • 30/04/2020 à 07:42









30 avril (Reuters) - * WENDEL - ACTIF NET RÉÉVALUÉ AU 31 MARS 2020 : €5,280 MDS, SOIT €118,2 PAR ACTION, EN BAISSE DE 28,9% DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2019 (€166,3 PAR ACTION * WENDEL - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER TRIMESTRE DE €1,875,1 MD, EN BAISSE DE 2,5% EN DONNÉES PUBLIÉES ET EN REPLI DE 2,9% EN ORGANIQUE PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE 2019 * WENDEL - L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES EST REPORTÉE AU 2 JUILLET 2020 * WENDEL ATTEND, POUR SE PRONONCER DÉFINITIVEMENT SUR LE DIVIDENDE, D'AVOIR UNE MEILLEURE APPRÉCIATION DE L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA (Rédaction de Paris)

