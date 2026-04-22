Wendel boucle le rachat de la majorité du capital de Committed Advisors

(AOF) - Wendel a finalisé l'acquisition d'une participation de 56% au capital de Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs, qui ont réinvesti, dans le cadre de la transaction, l'intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors. Pour Wendel, cette opération constitue ainsi une nouvelle étape décisive dans le développement de l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, Wendel Investment Managers.

Elle vise à générer de nouvelles sources de revenus récurrents et à créer de la valeur patrimoniale.

A l'issue de cette transaction, Wendel Investment Managers gère plus de 49 milliards d'euros d'actifs et devrait dépasser 200 MEUR de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

Le solde du capital de Committed Advisors, soit 44%, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2029, 2032 et 2035, dans des conditions décrites lors de l'annonce de l'acquisition.

Grâce à ce partenariat, Committed Advisors devient le spécialiste du marché secondaire au sein de Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d'actifs de Wendel, qui couvre déjà le buyout via IK Partners et le crédit privé via Monroe Capital. Ce groupe bénéficiera des ressources et du soutien de la plateforme pour consolider son développement et continuer à générer de la croissance sur un marché secondaire qui a plus que doublé de taille depuis 2021.

Société d'investissement privée globale opérant sur le mid-market, Committed Advisors compte 55 collaborateurs, gère 7,7 MdsEUR d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a réalisé plus de 250 transactions depuis sa création. Elle fournit aux investisseurs et sociétés de gestion d'actifs de nombreuses solutions permettant de répondre à leur besoin de liquidité pour leurs actifs de private equity.

Par ailleurs, BNP Paribas Asset Management Alts annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 5,9% du capital de Committed Advisors, acquise auprès de Wendel, dans le cadre du déploiement de son équipe GP Stakes.

"C'est un grand privilège pour Wendel de s'associer à un investisseur aussi réputé que BNPP AM Alts, ainsi qu'à tout l'ecosystème de ce groupe, pour écrire le prochain chapitre de la croissance de Committed Advisors. Leur engagement envers notre entreprise nous apportera des capitaux importants et stables qui nous permettront de développer notre plateforme et de mieux tirer parti des opportunités attrayantes et en pleine expansion qu'offrent les marchés privés du midmarket", a déclaré Laurent Mignon, CEO de Wendel.