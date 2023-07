Wendel: bénéfices en berne au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 18:15

(CercleFinance.com) - Wendel publie un chiffre d'affaires consolidé de 3443 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 6,5% par rapport à la même période un an plus tôt (+6% en organique). L'activité est notamment portée par les très bonnes performances de Bureau Veritas et de Crisis Prevention Institute.



En revanche, le résultat net part du groupe ressort à 39,6 ME, en baisse par rapport au résultat net part du groupe du 1er semestre 2022 (+479,8 ME) qui avait été marqué par un effet de base lié à la plus-value réalisée sur la cession de Cromology (589,9 ME).



' Nous avons commencé à déployer nos nouvelles orientations stratégiques annoncées en mars dernier, avec une forte rotation du portefeuille, avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Scalian, et l'annonce aujourd'hui de plusieurs offres fermes reçues sur Constantia Flexibles ', indique Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel.



En effet, Wendel a finalisé ce jour l'acquisition de Scalian, en investissant 557 millions d'euros en fonds propres, soit une valeur d'entreprise d'environ 965 millions d'euros. Wendel détient environ 82 % du capital de Scalian, aux côtés du management de la société.