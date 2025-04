Wendel: baisse de 5% de l'ANR par action à fin mars information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - La société d'investissement Wendel publie un Actif net réévalué (ANR) au 31 mars 2025 de 176,7 euros par action, en baisse de 4,8% depuis le début de l'année reflétant la volatilité du marché et les évolutions de multiples.



Si elle revendique une valeur totale stable depuis le début de l'année pour ses actifs cotés (29% de l'actif brut réévalué), celle de ses actifs non cotés (33% de l'ABR) a reculé de 7,3%, principalement en raison de la baisse des multiples de marché.



'Avec Monroe Capital et IK Partners représentant 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 3,4 milliards d'euros levés au premier trimestre, nous construisons un acteur solide et important du secteur', souligne le président du directoire Laurent Mignon.



Un dividende en hausse de 17,5% à 4,70 euros par action sera proposé à l'AG du 15 mai, correspondant à légèrement plus de 2,5% de l'ANR au 31 décembre 2024, et représentant un rendement d'environ 5,5% par rapport au cours de l'action actuel.





Valeurs associées WENDEL 86,9000 EUR Euronext Paris -0,17%