Wendel annonce une hausse d'environ 20% du dividende dès 2024

Wendel SE MWDP.PA :
* JOURNÉE INVESTISSEURS DE WENDEL
* UNE STRATÉGIE CENTRÉE SUR LA CRÉATION DE VALEURET LE RETOUR RÉCURRENT AUX ACTIONNAIRESFONDÉE SUR UN MODÈLE D'AFFAIRES EN PROFONDE ÉVOLUTION
* OBJECTIF: HAUSSE D'ENVIRON 20% DU DIVIDENDE DÈS L'AN PROCHAIN
* GESTION D'ACTIFS : AMBITION D'ATTEINDRE 150 MILLIONS D'EUROS DE FRE D'ICI À 2027 DANS LA GESTION D'ACTIFS PRIVÉS POUR COMPTE DE TIERS
* WENDEL PRÉVOIT D'ATTEINDRE CE NIVEAU VIA LA CROISSANCE ORGANIQUE À DEUX CHIFFRES DE SES ACTIVITÉS, ACCOMPAGNÉE D'OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE SUR DE NOUVELLES CLASSES D'ACTIFS
* OBJECTIF DE GÉNÉRATION D'UN TRI À DEUX CHIFFRES SUR LE PORTEFEUILLE EXISTANT
* ROTATION DU PORTEFEUILLE : REDÉPLOIEMENT DE CAPITAUX VERS DES ACTIFS GÉNÉRANT UN TRI D'ENVIRON 15 %
* AUGMENTATION DE L'OBJECTIF DE DIVIDENDE À 2,5% DE L'ANR DÈS 2024, AVEC POUR OBJECTIF D'ATTEINDRE 3,5% DE L'ANR À MOYEN TERME
* WENDEL VA RECEVOIR UN DIVIDENDE DE 85 MILLIONS D'EUROS DE STAHL EN DÉCEMBRE 2023
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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