Wendel: accord de vente à terme de 6,7% de Bureau Veritas

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la conclusion d'un accord de vente à terme avec BNP Paribas portant sur 30 357 140 actions de Bureau Veritas, représentant environ 6,7 % du capital de Bureau Veritas.



Cette opération, d'une durée de 3 ans, est accompagnée d'une opération de 'Call Spread' avec BNP Paribas et Morgan Stanley Europe SE, permettant à Wendel de bénéficier de la hausse du cours de l'action jusqu'à environ 15%.



Wendel conservera 26,5 % du capital et 41,2 % des droits de vote de Bureau Veritas.



A la clôture de l'Offre, les opérations devraient dégager des liquidités immédiates pour Wendel, qui viendront soutenir l'accélération de sa transition vers un modèle dual fondé sur l'investissement en compte propre et la gestion d'actifs pour compte de tiers, générant une performance accrue et un retour aux actionnaires 'attractif et récurrent' assure le communiqué.



