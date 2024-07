Wendel : accord avec Providence pour investir dans Globeducate

(AOF) - Wendel annonce avoir conclu un accord avec Providence Equity Partners, une société de capital-investissement de premier ordre spécialisée dans les investissements de croissance dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de la technologie, pour investir dans Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire. À l'issue de la transaction, Providence, actionnaire de Globeducate depuis 2017, et Wendel détiendront chacun environ 50% de Globeducate.

Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 625 millions en fonds propres aux côtés de Providence, et détiendrait environ 50 % du capital de la société sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 2 milliards d'euros. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations habituelles et réglementaires.

Créé en 1972 en Espagne, Globeducate, est un groupe d'éducation de la maternelle au secondaire, avec un réseau de 65 écoles bilingues et internationales de premier ordre, ainsi que des programmes en ligne, dans 11 pays, principalement en Europe. Le groupe emploie plus de 6000 salariés dont 4000 enseignants hautement qualifiés.

AOF - EN SAVOIR PLUS