Wendel a cédé 23,3 millions d'actions Bureau Veritas
La cession a été réalisée dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé à des investisseurs qualifiés, ainsi qu'à des investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 25,40 euros par action.
Les ressources dégagées par ce placement viendront diminuer le ratio d'endettement de Wendel (loan to value) à environ 13%, en amont de la maturité de l'obligation échangeable, et permettre à Wendel de poursuivre l'exécution de sa stratégie.
A l'issue du placement, dont le règlement-livraison aura lieu le 18 septembre, la détention du groupe au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.
Dans le cadre de l'opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du placement, sous réserve des exceptions usuelles.
