Welltower revoit à la hausse ses prévisions de fonds d'exploitation annuels et dévoile un projet d'expansion de 23 milliards de dollars dans le secteur des résidences pour personnes âgées

Welltower a relevé ses prévisions de fonds d'exploitation pour 2025 lundi et a annoncé 23 milliards de dollars de transactions pour renforcer son pari sur la demande en plein essor du secteur des logements pour personnes âgées, tout en se détournant des actifs de bureaux médicaux à la croissance plus lente.

La société d'investissement immobilier, qui possède des résidences pour personnes âgées, des centres médicaux ambulatoires et des propriétés de soins de santé aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, a déclaré que les transactions comprennent 14 milliards de dollars d'acquisitions de résidences pour personnes âgées, qu'elles soient clôturées ou sous contrat, une cession de 7,2 milliards de dollars de son portefeuille médical ambulatoire, et des investissements supplémentaires.

Welltower prévoit que ces transactions viendront s'ajouter à ses fonds d'exploitation normalisés en 2026. Les transactions devraient être entièrement financées par des liquidités et 9 milliards de dollars de ventes d'actifs supplémentaires, de remboursements de prêts et d'autres activités de recyclage du capital.

La société s'attend maintenant à ce que les fonds d'exploitation normalisés pour 2025, une mesure de performance clé pour les FPI, se situent entre 5,24 et 5,30 dollars par action, par rapport à la fourchette précédente de 5,06 à 5,14 dollars par action. Ce chiffre est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 5,11 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Welltower a déclaré un FFO normalisé de 1,34 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui représente une hausse de 20,7 % par rapport à l'année précédente et dépasse les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,30 $ par action. La société poursuit ainsi sa série de dépassements trimestriels consécutifs, qui s'étend maintenant à cinq.

L'augmentation de la population des Américains âgés et leurs besoins croissants en matière de soins de santé ont entraîné une hausse de la demande de résidences pour personnes âgées.

Le revenu d'exploitation net à périmètre comparable de Welltower provenant de ses résidences pour personnes âgées a augmenté de 14,5 % d'une année sur l'autre.

Toutefois, la société a affiché un bénéfice net de 41 cents par action pour le trimestre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 52 cents par action.

Welltower a également annoncé un "programme de 10 ans" dans le cadre duquel ses cinq dirigeants ne recevront aucune autre rémunération que 110 000 dollars de salaire de base annuel et une prime d'intéressement à long terme de 2026 à 2035.