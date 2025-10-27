 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Welltower revoit à la hausse ses prévisions de fonds d'exploitation annuels et dévoile un projet d'expansion de 23 milliards de dollars dans le secteur des résidences pour personnes âgées
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Welltower a relevé ses prévisions de fonds d'exploitation pour 2025 lundi et a annoncé 23 milliards de dollars de transactions pour renforcer son pari sur la demande en plein essor du secteur des logements pour personnes âgées, tout en se détournant des actifs de bureaux médicaux à la croissance plus lente.

La société d'investissement immobilier, qui possède des résidences pour personnes âgées, des centres médicaux ambulatoires et des propriétés de soins de santé aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, a déclaré que les transactions comprennent 14 milliards de dollars d'acquisitions de résidences pour personnes âgées, qu'elles soient clôturées ou sous contrat, une cession de 7,2 milliards de dollars de son portefeuille médical ambulatoire, et des investissements supplémentaires.

Welltower prévoit que ces transactions viendront s'ajouter à ses fonds d'exploitation normalisés en 2026. Les transactions devraient être entièrement financées par des liquidités et 9 milliards de dollars de ventes d'actifs supplémentaires, de remboursements de prêts et d'autres activités de recyclage du capital.

La société s'attend maintenant à ce que les fonds d'exploitation normalisés pour 2025, une mesure de performance clé pour les FPI, se situent entre 5,24 et 5,30 dollars par action, par rapport à la fourchette précédente de 5,06 à 5,14 dollars par action. Ce chiffre est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 5,11 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Welltower a déclaré un FFO normalisé de 1,34 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui représente une hausse de 20,7 % par rapport à l'année précédente et dépasse les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,30 $ par action. La société poursuit ainsi sa série de dépassements trimestriels consécutifs, qui s'étend maintenant à cinq.

L'augmentation de la population des Américains âgés et leurs besoins croissants en matière de soins de santé ont entraîné une hausse de la demande de résidences pour personnes âgées.

Le revenu d'exploitation net à périmètre comparable de Welltower provenant de ses résidences pour personnes âgées a augmenté de 14,5 % d'une année sur l'autre.

Toutefois, la société a affiché un bénéfice net de 41 cents par action pour le trimestre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 52 cents par action.

Welltower a également annoncé un "programme de 10 ans" dans le cadre duquel ses cinq dirigeants ne recevront aucune autre rémunération que 110 000 dollars de salaire de base annuel et une prime d'intéressement à long terme de 2026 à 2035.

Valeurs associées

WELLTOWER REIT
182,790 USD NYSE +2,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 28.10.2025 00:41 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Une équipe de la Croix-Rouge dans les ruines du quartier d'al-Touffah, à Gaza-ville, le 27 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Le Hamas rend à Israël le corps d'un otage retenu à Gaza
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:25 

    Le Hamas a rendu lundi à Israël le corps d'un 16e otage retenu dans la bande de Gaza, quelques heures après un appel des familles à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que toutes les dépouilles n'auraient pas été rendues. Aux termes ... Lire la suite

  • Une personne achète un sachet de trois oeufs dans un magasin du quartier du Bronx, à New York, le 27 février 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    A New York, l'obsession du coût de la vie
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:06 

    Au bord de la voie rapide reliant les arrondissements de Brooklyn et du Queens à New York, les automobilistes peuvent difficilement rater l'immense bannière jaune qui a fait son apparition: "Votez Zohran, pour une ville abordable." Peut-être plus que tout autre ... Lire la suite

  • Le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello lors d'une conférence de presse, le 27 octobre 2025 à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    Le Venezuela dit avoir déjoué un complot des Etats-Unis, qui intensifient leur présence dans la région
    information fournie par AFP 27.10.2025 22:44 

    Le Venezuela a annoncé lundi avoir démantelé une "cellule criminelle" liée à la CIA, après une récente opération visant selon Caracas à "justifier une agression" des Etats-Unis, dont la présence militaire dans la région se poursuit avec un nouveau vol de bombardiers. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank