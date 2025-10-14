Wells Fargo voit son bénéfice net progresser de 9% au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 14:25
Le chiffre d'affaires total a augmenté de 5% à 21,4 milliards de dollars, soutenu par une progression de 2% des revenus nets d'intérêts (11,95 MdUSD) et de 9% des revenus hors intérêts (9,49 MdUSD). Cette dernière hausse s'explique notamment par une augmentation des commissions liées à la gestion d'actifs et à l'investissement bancaire.
Les charges d'exploitation ont grimpé de 6% à 13,85 milliards de dollars, un alourdissement dû en partie à des frais de restructuration (296 MUSD) et à la hausse des dépenses liées à la rémunération variable et aux investissements technologiques.
L'EBITDA n'est pas précisé dans le communiqué, mais la rentabilité ressort en amélioration, avec un retour sur fonds propres (ROE) de 12,8% contre 11,7% un an plus tôt, et un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) de 15,2% contre 13,9%.
Le groupe a également poursuivi son effort de redistribution aux actionnaires, avec 6,1 milliards de dollars de rachats d'actions au cours du trimestre et une hausse de 12,5% du dividende versé au titre du T3.
Charlie Scharf, Président et CEO, a commenté : 'Le dynamisme de nos activités s'est traduit par de solides résultats financiers au troisième trimestre. Nous avons connu la plus forte croissance de prêts en rythme trimestriel depuis plus de trois ans. La performance du crédit continue de s'améliorer, et la santé financière de nos clients reste solide.'
Concernant les perspectives, la banque indique que ses orientations restent ' inchangées ', tout en soulignant sa confiance dans la résilience de l'économie américaine et dans sa capacité à poursuivre la croissance à long terme.
Valeurs associées
|86,530 USD
|NYSE
|+2,31%
