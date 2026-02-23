Wells Fargo souligne l'avantage d'Alphabet en matière de capacité de calcul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Wells Fargo relève la note d'Alphabet

GOOGL.O de "pondération égale" à "surpondérer".

** Le courtier prévoit que la société augmentera sa capacité de calcul à 35 GW d'ici 2028, contre 15 GW à la fin de 2025, élargissant ainsi son avantage concurrentiel par rapport à ses pairs hyperscalers

** La société a publié ses résultats au début du mois, déclarant que les dépenses d'investissement pourraient presque doubler cette année, car elle augmente ses dépenses pour réduire les goulots d'étranglement informatiques et rester compétitive dans la course à l'IA

** Les actions de la société sont en légère hausse avant le marché

** Wells Fargo augmente son objectif de cours (PT) à 387 $ contre 354 $, ce qui représente une hausse de 22,8 % par rapport à la dernière clôture de 314,98 $

** Le courtier voit de nouvelles opportunités pour la société de tirer parti de sa force en matière de capacité de calcul, de distribution et de données sur les consommateurs

** 53 des 61 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou supérieur, 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 377,5 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 0,63 % depuis le début de l'année à la dernière clôture; elle a progressé de 65,35 % en 2025