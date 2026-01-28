Wells Fargo rompt ses liens avec le conseiller en vote par procuration ISS, selon le WSJ

La division de gestion de patrimoine et d'investissement de Wells Fargo WFC.N a rompu ses liens avec le conseiller en vote par procuration ISS, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une personne familière avec le sujet.

La banque prendra des décisions de vote sur les propositions d'actionnaires sans l'aide de conseillers en vote par procuration comme ISS et s'appuiera à la place sur un nouveau système interne, selon le rapport.

Wells Fargo et ISS n'ont pas immédiatement répondu auxdemandes de commentaires deReuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Les conservateurs et certains chefs d'entreprise critiquent depuis longtemps les conseillers en vote par procuration et les grands gestionnaires de fonds, estimant qu'ils incitent trop souvent les actionnaires à voter contre les conseils d'administration ou les directeurs et qu'ils accordent une importance excessive aux priorités climatiques et sociales.

Les sociétés de conseil en vote par procuration analysent les propositions des actionnaires et les questions de gouvernance d'entreprise, émettant des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels avant les assemblées annuelles.

Au début du mois, la division de gestion d'actifs de JPMorgan a également déclaré, à l'adresse , qu'elle ne prévoyait plus de faire appel à des conseillers en vote par procuration aux États-Unis .

En décembre, le président américain Donald Trump a signé un décretvisant à renforcer la surveillance du secteur des conseillers en vote par procuration, au motif que les entreprises les plus importantes "font souvent avancer et privilégient des programmes radicaux motivés par des considérations politiques".

Le secteur a nié à plusieurs reprises avoir commis des actes répréhensibles et a affirmé que ses recommandations étaient indépendantes de tout parti pris.